Победитель конкурса от филармонии получит два билета на концерт «Лавандовая ночь»

13:07, 08 июля 2020, ПАИ

Победитель конкурса от Псковской областной филармонии получит два билета на концерт «Лавандовая ночь» 1 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот день Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст два вечерних концерта под открытым небом. На террасе отеля «Покровский» в исполнении оркестра прозвучат оперные увертюры и инструментальные антракты, а солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Мария Баянкина исполнит известные арии из опер композиторов французской, итальянской и испанской школ.

Это первый живой концерт оркестра после начала пандемии коронавируса.

Псковская филармония предлагает настроиться на творческую волну еще до концерта и объявляет конкурс фотографий. Призом будут два билета на концерт «Лавандовая ночь» и «лавандовые эклеры», приготовленные по особому рецепту.

Их получит автор самого красивого фото Покровской башни. Фотографию нужно выложить в ленту или в сторис, отметив Instagram-аккаунт БКЗ филармонии @bkz_pskov и отеля «Покровский» @psk_hotel, а также добавив хештег #лавандоваяночь.

Начало концертов 1 августа в 19:00 и 22:00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Художественный руководитель и автор идеи - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский. Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.