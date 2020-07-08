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33 ДТП с участием детей произошло в Псковской области

В Псковской области произошло 33 ДТП с участием детей. Такие данные привёл представитель ГИБДД в эфире проекта ПАИ-live 8 июля.

За 2020 год в регионе произошло 33 аварии с участием детей, травмы получили 36 детей.

«Количество аварий с участием детей на 32% меньше, чем в прошлом году», - отметили в ГИБДД.

Гибели детей в 2020 году допущено не было, в 2019 – умер один ребёнок. В июне произошло 9 аварий с участием детей, травмы получили 10 несовершеннолетних.

Совместно с перинатальным центром реализуется проект «Детство без опасности» - обучение беременных правилам перевозки в автомобилях.

Также должны применяться меры по обеспечению безопасности детей при катании на роликах, велосипедах, самокатах, гироскутерах и т. д.

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