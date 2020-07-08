ВИДЕО: Как идет ночной ремонт Рижского проспекта

15:11, 08 июля 2020, ПАИ

Псковские дорожники заканчивают ремонт Рижского проспекта. Накануне сотрудники ООО "ДорСтройСервис" начали снимать старый асфальт с последнего участка - перед Ольгинским мостом со стороны центра. Для работы спецтехники всю неделю центральный мост города будут закрывать по ночам.

Мнение водителей разделились: кто-то рад ремонту, а кто-то раздражается из-за неудобств. Тем не менее ремонт проспекта и Ольгинского моста в ночное время - это компромисс между возможностью закрыть мост на три дня и вызвать городской коллапс и растянутым ремонтом с поочередным перекрытием полос. Ночной ремонт - лучший вариант, решили городсккие власти.