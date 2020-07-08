В Псковской области уполномоченный по правам человека сможет подавать судебные иски в защиту граждан

13:57, 08 июля 2020, ПАИ

Расширить права регионального омбудсмена предлагает губернатор Михаил Ведерников. Коррективы в действующую редакцию закона «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» разработал областной комитет юстиции – их необходимость продиктована в первую очередь принятием федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», вопрос включён в повестку ближайшей сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Авторы законодательной инициативы предлагают наделить областного омбудсмена полномочиями по обращению в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод гражданина, в том числе неограниченного круга лиц, а также правом обращения в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

В предложенном документе предусмотрена норма, допускающая при проведении проверки по жалобе граждан право омбудсмена беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории области. Законопроект уточняет и само понятие жалобы, а также сроки её подачи и рассмотрения: жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. На то, чтобы принять жалобу к рассмотрению или отказать заявителю, омбудсмену отводится 15 дней. Сообщить о результатах проведённой проверки уполномоченный должен не позднее десяти дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.

Законопроект предусматривает и дополнительные обязанности – Уполномоченный по правам человека в Псковской области обязан сообщать председателю областного Собрания депутатов о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов.

Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» находится на рассмотрении в комитете по законодательству и местному самоуправлению. Чтобы обсудить этот и другие профильные вопросы повестки, депутаты соберутся в дистанционном режиме.