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Общество

РЖД возвращает в расписание более ста поездов дальнего следования

Фото: Андрей Степанов.

Более ста поездов дальнего следования, отмененных из-за пандемии коронавируса, РЖД вернет в расписание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, суточные продажи билетов на летние месяцы и сентябрь увеличились в двое.

Ежесуточно пассажиры покупают около 220 тысяч билетов, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае.

В связи с этим возобновят курсирование или увеличат периодичность более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка».

На данном этапе восстановления графика движения РЖД запустит 2/3 от объемов, предусмотренных планом на 2020 год.

«В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров», - отметили в компании.

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