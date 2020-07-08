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Общество

В День семьи псковичам на улицах дарили ромашки

В День семьи, любви и верности волонтеры партийного проекта «Крепкая семья», региональным координатором которого является секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская, поздравили псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единой России».

Активисты проекта раздали букеты ромашек прохожим людям на центральных улицах Пскова. Псковичи принимали цветы с улыбками и словами благодарности.

«Выбор цветка неслучайно пал на ромашку. Ромашка – это символ правды и надежного, искреннего чувства. Именно этот цветок срывают влюбленные, чтобы получить ответ на вопрос: любит ли их вторая половинка», - прокомментировала активист проекта Арина Колосова.

Участники акции поделились, что традиционно Дню семьи, любви и верности уделяется незаслуженно мало внимания.  «Если у нас существует традиция дарить тюльпаны на 8 марта, то мы считаем, что дарить ромашки на День семьи тоже должно стать традицией», - резюмировал волонтер Александр Андреев. 

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