Обслуживанием парка и двух скверов в Пскове занимается регоператор по ТКО

15:27, 08 июля 2020, ПАИ

В Пскове в рамках договора с ООО «Гепард» (компания, ответственная за содержание некоторых парковых зон) филиал ООО «Экопром» обслуживает три объекта зеленого хозяйства: парк и два сквера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В Финском парке установлены пять контейнеров заглубленного типа, надземная часть которых обладает привлекательным внешним видом, идеально вписывается в ландшафт и занимает гораздо меньше места по сравнению с традиционными мусорными баками. На площади Победы (Вечный огонь) и в Сквере павших борцов размещены по одному евроконтейнеру объемом 1,1 куб. м. Вывоз отходов осуществляет ООО «Мехуборка Псков» в соответствии с поступающими от ООО «Гепард» заявками.



Также региональный оператор регулярно взаимодействует с Управлением городского хозяйства в части установки контейнеров в общественных пространствах на период проведения праздничных мероприятий. Баки устанавливаются в соответствии со схемой размещения контейнеров, предоставленной УГХ. Количество ёмкостей для ТКО зависит от масштаба мероприятия — от 4 на небольшие праздники до 90 контейнеров на Ганзейские Дни. Кроме того, регоператор предоставляет на общегородские праздники специализированные пакеты для ТКО.



Обеспечение своевременной очистки урн от мусора и поддержание контейнерных площадок на общественных территориях Пскова в надлежащем санитарном состоянии относится к зоне ответственности Управления городского хозяйства администрации города и производится в рамках контрактов с подрядными организациями. Правила содержания и уборки парков прописаны в Санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию территорий муниципальных образований, утвержденных 5 декабря 2019 года. В частности, в парках контейнерные площадки для накопления ТКО должны быть расположены на расстоянии не менее 50 м от мест массового отдыха. При определении числа контейнеров для территорий зон рекреационного назначения хозяйствующему субъекту необходимо исходить из среднего объема накопления отходов за 3 дня.



При определении числа урн на территории парка хозяйствующие субъекты исходят из расчета одна урна на 800 м площади парка. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м. Мероприятия по уборке парков проводятся ежедневно.