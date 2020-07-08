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Общество

Школьные линейки пройдут в измененном формате 1 сентября

Школьные линейки 1 сентября пройдут в измененном формате для соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», – отметил он.

Сергей Кравцов пояснил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом он добавил, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

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