Школьные линейки пройдут в измененном формате 1 сентября

15:48, 08 июля 2020, ПАИ

Школьные линейки 1 сентября пройдут в измененном формате для соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», – отметил он.

Сергей Кравцов пояснил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом он добавил, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.