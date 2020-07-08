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Общество

Воинское захоронение в Новосокольническом районе воссоздали заново

На воинском захоронении в деревне Усадище Маевской волости в Новосокольническом районе завершены восстановительные работы и благоустройство, сообщает газета «Новосокольнический край».

Реконструкция проводилась в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на условиях софинансирования — 50 % из федерального бюджета, столько же из местного. 

Памятный мемориал фактически воссоздан заново, произведена полная реконструкция и перепланировка. Тротуарной плиткой вымощена площадка, на которой установлены стелы с именами упокоившихся здесь героев. Центральная стела с высоким шпилем и красной звездой осталась прежней, её только подреставрировали. Сам монумент расположен на высоком кургане, поэтому решили сделать удобные ступени с поручнями для подъёма на него. 

На гранитных стелах 341 фамилия воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на нашей территории. Ещё 193 остаются неизвестными солдатами. 

Глава Маевской волости Юлия Михайлова сообщила, что в 2018 году в Усадище провели перезахоронение останков с воинского захоронения деревни Старышкино, так как туда не было дороги, и родственники погибших давно просили об этом. Теперь в планах администрации волости произвести озеленение, посадить кусты или деревья и посеять газонную траву.

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