К завершению подходит ремонт проезда Глинки в Великих Луках

16:08, 08 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках заканчивают ремонт проезда Глинки. Работы велись от улицы Глинки до улицы Гоголя, пишет газета «Великолукская правда Новости».

Протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров. До начала ремонтных работ на улице практически не было асфальта.

Руководство завода «Микрон» обратилось с просьбой заасфальтировать проезд Глинки.

«Проезд разгружает улицу Гоголя, по которой на завод приезжает большое количество фур с металлом. Благодаря ремонту поток с фурами теперь будет идти по улице Глинки», - отметил начальник отдела капитального строительства опытного завода «Микрон» Алексей Денисов.

Кроме того, комфортным и безопасным станет и передвижение погрузчиков из одной площадки завода на другую через проезд Глинки.