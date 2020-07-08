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Общество

Вышел трейлер фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»

 

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по одноименному роману Алексея Сальникова выйдет в прокат в 2021 году. Тизер-трейлер опубликовала в соцсетях прокатная компания Sony Pictures.

«Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма», - рассказали в Sony Pictures.

Съемки завершились в январе 2019 года. В фильме играют Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев и другие.

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