Комитет по спорту Псковской области переехал на Конную

16:46, 08 июля 2020, ПАИ

Завершился переезд комитета по спорту Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации и.о. председателя комитета Елена Чернышова.

Теперь областное спортивное ведомство располагается по адресу: улица Конная, 2, первый этаж.

Это уже второй переезд комитета за последние полгода. Прежде он располагался в здании областной филармонии по адресу: улица Ленина, 6а, 3 этаж, а ранее - в ансамбле административных зданий на Некрасова, 23.

Также в здании на Конной, 2 располагаются областные комитеты по культуре, охране памятников и туризму и несколько бюджетных и общественных организаций. Телефон приемной комитета по спорту останется прежним и будет доступен со следующей недели: 8 (8112) 29-95-37 .