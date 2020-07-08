Комитет по спорту Псковской области переехал на Конную
Завершился переезд комитета по спорту Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации и.о. председателя комитета Елена Чернышова.
Теперь областное спортивное ведомство располагается по адресу: улица Конная, 2, первый этаж.
Это уже второй переезд комитета за последние полгода. Прежде он располагался в здании областной филармонии по адресу: улица Ленина, 6а, 3 этаж, а ранее - в ансамбле административных зданий на Некрасова, 23.
Также в здании на Конной, 2 располагаются областные комитеты по культуре, охране памятников и туризму и несколько бюджетных и общественных организаций. Телефон приемной комитета по спорту останется прежним и будет доступен со следующей недели: 8 (8112) 29-95-37 .