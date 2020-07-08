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Общество

Комитет по спорту Псковской области переехал на Конную

Фото: Дарья Хваткова.

Завершился переезд комитета по спорту Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации и.о. председателя комитета Елена Чернышова.

Теперь областное спортивное ведомство располагается по адресу: улица Конная, 2, первый этаж.

Это уже второй переезд комитета за последние полгода. Прежде он  располагался в здании областной филармонии по адресу: улица Ленина, 6а, 3 этаж, а ранее - в ансамбле административных зданий на Некрасова, 23. 

Также в здании на Конной, 2 располагаются областные комитеты по культуре, охране памятников и туризму и несколько бюджетных и общественных организаций. Телефон приемной комитета по спорту останется прежним и будет доступен со следующей недели: 8 (8112) 29-95-37 .

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