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Браконьер из Пустошкинского района отправится на обязательные работы

41-летний житель Пустошкинского района признан виновным в незаконном вылове рыбы с помощью запрещенного орудия способом массового истребления в местах нереста.

Мужчина без лицензии на добычу рыбы установила две сети в акватории озера Островито. В сети попалось девять щук на сумму 8325 рублей, шесть лещей на 3000 рублей, четыре окуня на 1000 рублей, два линя на 1000 рублей и другая рыба. Общий ущерб биологическим ресурсам составил 17 тысяч 575 рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. Ущерб браконьер возместил.

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