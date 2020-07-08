Браконьер из Пустошкинского района отправится на обязательные работы
41-летний житель Пустошкинского района признан виновным в незаконном вылове рыбы с помощью запрещенного орудия способом массового истребления в местах нереста.
Мужчина без лицензии на добычу рыбы установила две сети в акватории озера Островито. В сети попалось девять щук на сумму 8325 рублей, шесть лещей на 3000 рублей, четыре окуня на 1000 рублей, два линя на 1000 рублей и другая рыба. Общий ущерб биологическим ресурсам составил 17 тысяч 575 рублей.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. Ущерб браконьер возместил.