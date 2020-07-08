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Общество

Две школы из Псковской области присоединились к программе «Школьный музей Победы»

Две школы из Псковской области присоединились к программе «Школьный музей Победы» - великолукская школа №6 имени Героя Советского Союза А.В.Попова» и Палкинская средняя школа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Музее Победы.

Всего с момента старта партнерами Музея Победы стали образовательные учреждения из 78 регионов страны. Среди них есть и исторические, и краеведческие, и военно-патриотические музеи.

Программа развития «Школьный музей Победы» дает возможность музеям образовательных учреждений стать партнерами Музея Победы. Его эксперты окажут методическую поддержку участникам, помогут при создании новых выставок, предложат лучшие практики в области музейной работы. Также программа даст право на участие во всех значимых проектах и конкурсах Музея Победы. Присоединиться к ней могут музеи любых образовательных организаций нашей страны.

Кроме того, в конце года Музей Победы составит и предложит рейтинг лучших школьных музеев страны, ставших его партнерами.

Очередной этап реализации программы «Школьный Музей Победы» стартовал 1 мая. Заявку на участие можно отправить до 15 августа на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Итоговое решение о статусе школьного музея принимает экспертная комиссия.

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