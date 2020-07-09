О дизайнерских проектах квартир, трендах и сотрудничестве с «Псковжилстроем» – в интервью с Ириной Кросс

12:48, 09 июля 2020, ПАИ

Люди всегда мечтают жить в комфортных условиях. Покупая квартиры, они стремятся сделать своё жильё современным и оригинальным по дизайну. Зачастую самостоятельно справиться с этой задачей трудно: не хватает навыков или вовсе – времени. И тогда на помощь приходят профессионалы – дизайнеры. Псковское агентство информации пообщалось с известной псковской художницей и дизайнером Ириной Кросс, которая разрабатывает дизайнерские проекты как для частных клиентов, так и для солидных фирм, в числе которых строительная компания «Псковжилстрой», и узнало о современных трендах в дизайне квартир и правда ли, что дизайн интерьера – удел только богатых людей.

– Ирина, вы значительное время работаете в отрасли интерьерного дизайна, в народе принято считать, что дизайн квартиры – это дорого, так ли это на самом деле?

– Я работаю в этой сфере более 10 лет и делаю различные дизайны, не только для квартир. В целом всё зависит от задач, которые ставятся для исполнения дизайна: просто декорирование или какой-то очень сложный дизайн со сложными элементами. По-моему, это ложное мнение, что дизайн квартир – это дорого. Когда человек самостоятельно начинает заниматься строительством и проектированием, он гораздо больше тратит времени, усилий и денег на этот процесс. Дизайн-проект квартиры – реальная экономия денег, времени и нервов человека при ремонте жилья, к тому же это грамотное воплощение идей и желаний заказчика в жизнь.

– Как обстоит дело с заказами на дизайн квартир в Псковской области, охотно ли псковичи пользуются сегодня такой услугой?

– При нашей экономике дизайн квартир, конечно, недешёвое занятие. Но псковичи активнее стали пользоваться такой услугой, причём все заявки очень волнообразны по стоимости. Хотелось бы заметить, что всегда всё зависит от уровня специалиста, если он востребован, то всегда при работе. Мне кажется, что псковичи уже поняли, что дизайнер – человек необходимый в жизни, что с ним гораздо удобнее воплощать задуманное в жизнь. Опять же экономия денег и времени. К тому же дизайнер не только будет организовывать пространство, но и ещё посоветует заказчику, например, где лучше по цене – качеству приобрести экологичные материалы, или посоветует подрядчиков по отделке, изготовлению или поставке необходимых для работы материалов, которые выполнят свою работу качественно и в срок. Ведь хороший специалист очень хорошо знает этот рынок.

– Вы работаете напрямую с людьми или же сотрудничаете с какими-нибудь строительными компаниями?

– Безусловно, я свободный художник и дизайнер. Но в последнее время я очень плотно сотрудничаю с компанией «Псковжилстрой». Мне нравится эта компания. Их сотрудники не просто соблюдают сроки, для них это очень важно, но и качественно выполняют все работы. В «Псковжилстрое» работает очень профессиональная, творческая команда. Руководители и исполнители пытаются решить интересные архитектурные объёмы, сделать пространство квартиры комфортным для людей, а главное, всегда делают это современно. В принципе, и строят они качественно: всегда всё ровно, аккуратно. Мне нравится с ними работать, и мне кажется, наше сотрудничество нас дополняет.

– А что за проекты вы готовите?

– Вместе с «Псковжилстроем» мы решаем совместную задачу спроектировать дизайн разных стилей, направлений. Это необходимо для того, чтобы люди понимали и видели, что можно сделать из их жилья. Предоставляются креативные решения для каждого конкретного случая, и уже по ним можно увидеть, как всё будет выглядеть и как воплотится в жизнь.

Проекты разрабатываются и под типовые квартиры. Они разные, например, классический или этнический стиль, стиль прованс, стиль минимализм. А люди уже смотрят и выбирают то, что им по душе.



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



















– Все хотят, чтобы их квартира была не похожа на другие. Насколько я понимаю, ваши дизайны не типовые для всех квартир, а индивидуальные?

– Да, все мои дизайны индивидуальные. За это меня и ценят как специалиста. У меня всегда индивидуальный подход и к заказчику, и к объекту. И даже, если, например, попадается какой-то более бюджетный вариант, то всё равно хочется сделать его очень детально и с изюминкой, чтобы он имел своё собственное лицо, свой характер. Мы не тиражируем проекты.

– Сопровождаете ли вы работы по вашему дизайну?

– Я свои работы сопровождаю. Вообще, конечно, всем следует их сопровождать, потому что какой бы ни был полный проект, как бы он ни был детально прописан, без сопровождения, на мой взгляд, всё равно результат будет уже не тот. А вот когда автор сопровождает свой проект, то достигаются более качественные результаты и реализованное больше соответствует тому, что нарисовано в проекте. Бывает такое, что заказчик не всегда хочет, чтобы было авторское сопровождение, но, мне кажется, иногда в таких случаях лучше настоять, чтобы оно было.

– Какие сейчас есть тренды в проектировании и дизайне квартир?

– Сейчас очень модны скандинавский и японский стили. Они и раньше были популярны, но время от времени тренды меняются, и вот сейчас они снова вернулись в моду. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое. Правда, эти стили вернулись в моду с уже другими интерпретациями, другими оттенками, по-другому всё это выглядит и преподносится. И конечно, в новом облике эти стили уже воплощаются в жизнь с использованием новых материалов. Всё-таки всё в мире развивается, и материалы в том числе.



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс



Фото: Ирина Кросс











В мире все популярнее тенденция минимализма, характеризующегося лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. При таком стиле всё, что можно спрятать в квартире, прячется. Поэтому и скандинавский и японский стили популярны. При такой организации пространства всё выглядит суперсовременно и в то же время очень удобно. Вообще сейчас в жизни очень ценятся комфорт и эргономика.

Есть и другие тренды, например, в цветовых решениях. Сейчас очень популярны мятные оттенки, металл. Но на самом деле важнее другое: чтобы человек понимал, что надо именно ему. Конечно, тенденции и тренды это прекрасно, но важнее, чтобы человек знал, в чём ему комфортнее жить. Кому-то, например, комфортнее жить в легкой итальянской классике, кому-то нравится стиль прованс, другим – минимализм. Не обязательно ориентироваться на какие-то современные тенденции и тренды, главное, понять, что лучше для вас. И вот дизайнер, который к тому же работает как психолог, должен услышать то, что хочет человек, и воплотить это в жизнь.