Псковичи победили в конкурсе сочинений «Я — гражданин России!»

17:11, 08 июля 2020, ПАИ

Учащиеся Псковской области вошли в число победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Эксперты отметили работы ребят из Пскова, Великих Лук, Великолукского и Пыталовского районов. В возрастной группе «Обучающиеся 7–8 классов» в число победителей вошел ученик Борковской школы Дмитрий Бычков. В возрастной группе «Обучающиеся 9–10 классов» — Артем Борисов из гимназии имени С. В. Ковалевской. Среди выпускников отмечена ученица 11-го класса Белорусской средней школы Любовь Данилина. В числе учащихся профессиональных образовательных организаций — ученица Псковского кооперативного техникума Яна Алексеева.

В текущем году конкурс проводился в непростых условиях дистанционного обучения. Несмотря на сложности, региональная экспертная комиссия высоко оценила общий уровень сочинений. Обучающиеся размышляли о подвиге русских воинов: о событиях, посвященных юбилейным датам - 75-летию Великой Победы, 20-летию подвига псковских десантников в Аргунском ущелье. Темы многих сочинений связаны с историей семьи, сохранением памяти, что, несомненно, подчеркивает актуальность этого проекта и его тематики. В сочинениях отражен творческий подход ребят в раскрытии темы, ярко выражена своя гражданская позиция.

В ходе итогового заседания организационного комитета помощник полномочного представителя Президента РФ Евгений Карпичев отметил, что по итогам конкурса будет издан сборник лучших сочинений. А награждение лауреатов конкурса и их педагогов в этом году планируется провести сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее в региональном этапе конкурса приняли участие около 100 учащихся 7–11 классов и профессиональных образовательных организаций — победители школьных и муниципальных этапов конкурса.

Межрегиональный конкурс сочинений «Я — гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.