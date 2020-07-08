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Общество

Всем необходимым требованиям соответствует спасательный пост на городском пляже в Пскове

В Пскове всем требованиям соответствует спасательный пост на городском пляже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Пскова городской администрацией традиционно организуется устройство общественного городского пляжа на реке Великой, предусматривающее его техническое обустройство, водолазное обследование дна акватории и рекультивацию береговой части.

Необходимым условием функционирования городского пляжа является организация работы спасательного поста на воде.

Дежурные спасатели прошли подготовку по основам безопасности и навыкам спасения на воде, по применению спасательных средств и оказанию первичной медицинской помощи.

Пост имеет спасательное оборудование и медицинскую аптечку, а также средства связи. Спасатели дежурят на пляже с 10 утра до 22:00.

Дополнительными мерами, направленными на обеспечение безопасности людей на водных объектах, служат знаки безопасности на воде и предупредительные аншлаги, установленные в береговой черте в местах опасных для купания и несанкционированного купания людей, где численность отдыхающих может доходить до нескольких сотен человек ежедневно.

Кроме того, оперативная группа в составе сотрудников администрации города Пскова и инспекторов ВОСВОД в плановом режиме проводит дважды в неделю рейды по контролю деятельности спасательного поста и мест, необорудованных для купания, с разъяснением правил безопасного поведения на водных объектах.

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