Президент федерации дал прогноз развития гребли в Псковской области

17:25, 08 июля 2020, ПАИ

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что большой популярности и хороших показателей гребной спорт в Псковской области достигнет в ближайшие восемь лет, когда будет реализована новая федеральная программа развития этого направления в стране и в частности в регионах. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 8 июля.

Раньше зрители заполняли оба берега реки Великой, болея за псковских спортсменов на локальных, российских и международных соревнованиях. Вернуть былую популярность этому виду спорта, по мнению Алексея Свирина, получится, когда гребной спорт по всей России снова вернется к такому уровню.

Президент федерации отметил, что предыдущая программа развития гребного спорта на 2013-2020 годы подходит к концу, поэтому при грамотном составлении нового плана развития, успехов удастся достичь на протяжении восьми лет. «Если мы сформируем правильную программу развития гребного спорта, вовлечем все региональные органы исполнительной власти в сфере спорта, и каждый будет видеть, где его возможности и зона ответственности, то через восемь лет (программа составляется на этот срок) мы снова сможем такую историю наблюдать», - заверил Алексей Свирин.