Пенсионер на Hyundai Solaris сбил двух подростков на велосипедах в Псковской области

17:44, 08 июля 2020, ПАИ

8 июля около 13:05 у дома №58 по улице Социалистическая в поселке Локня Псковской области водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 66-летний мужчина совершил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов – мальчиков 13 и 12 лет. Дети были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.