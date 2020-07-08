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Пенсионер на Hyundai Solaris сбил двух подростков на велосипедах в Псковской области

8 июля около 13:05 у дома №58 по улице Социалистическая в поселке Локня Псковской области водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По предварительной информации, 66-летний мужчина совершил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов – мальчиков 13 и 12 лет. Дети были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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