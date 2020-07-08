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Общество

В «Псковавтодор» поступил новый асфальтоукладчик с цифровым управлением

В Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») поступила современная дорожная техника.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на предприятие доставили новый гусеничный асфальтоукладчик немецкого производства. Машина приобретена в лизинг за счёт средств предприятия и уже вышла на дорогу. Сейчас асфальтоукладчик работает в Бежаницком филиале «Псковавтодора».

Модель Volvo P7820D имеет ряд преимуществ. Этот асфальтоукладчик оснащен электронной системой управления укладкой дорожного покрытия с менеджером настроек и шумозащищенным рабочим местом оператора с круговым обзором. Он способен укладывать до 900 тонн асфальта в час. При этом ширина укладки асфальтобетонной смеси может варьироваться от 2,5 до 5 метров. Еще один плюс  - габаритные размеры техники, которые позволяют перевозить ее без специального разрешения.

«Псковавтодор» также приобрел новую комбинированную дорожную машину, оснащенную тремя комплектами оборудования на любой сезон. Она может использоваться как поливомоечная машина для обработки дорог и барьерного ограждения с помощью поливомоечной рампы или ручного пистолета. Также в комплекте имеется подметальная щетка, передний коммунальный отвал, пескоразбрасывающее устройство, система для распределения по проезжей части жидких и твердых реагентов с увлажнением. Управление машиной осуществляется с помощью электронного пульта управления. КДМ предназначена для обслуживания улично-дорожной сети города Пскова. Всего таких машин будет четыре.

 

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