Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру

19:27, 08 июля 2020, ПАИ

Любители прыгать с мостов через Великую в Пскове могут напороться на арматуру, предупредил государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live.

«Я категорически отрицательно отношусь к прыгунам с мостов. Может, кто-то так показывает свой героизм знакомым девочкам... Напрасно. Ведь падение в воду с определенной высоты можно сравнить с ударом о железобетонную плиту. К тому же рядом с опорами Ольгинского моста под водой множество железных прутов арматуры, валунов. Человек может прыгнуть и напороться на такой штырь», - отметил Иван Старыш.

По его словам, ещё одно небезопасное место, которое облюбовали подростки-любители попрыгать в воду, находится у завода ЖБИ рядом с пристанью, где раньше приставали баржи.

«Здесь и глубина большая, и плиты, и арматура на дне. Тут и гибли люди, и руки-ноги ломали. В основном здесь дети прыгают. Каждый год одно и то же, с нас, конечно, не убудет лишний раз напомнить, но лучше всё-таки здесь не купаться», - посоветовал Иван Старыш.