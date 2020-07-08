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Общество

Минэкономразвития объяснило рост цен на промтовары

Умеренный рост цен на непродовольственные товары в июне связан с восстановлением потребительского спроса в период снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в обзоре «Картина инфляции за июнь 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития России, сообщает ТАСС.

«Умеренное ускорение роста цен в июне (с исключением сезонности) наблюдалось по основным потребительским товарам не первой необходимости, для которых ранее действовали ограничения в период самоизоляции», – сообщается в обзоре.

По данным Росстата, инфляция в июне ускорилась до 3,2 % в годовом выражении после 3 % в мае. В Минэкономразвития подчеркнули, что  темпы инфляции в июне соответствуют прогнозному значению.

В июле, по прогнозу ведомства, месячная инфляция будет на уровне 0,3-0,4 %. В годовом выражении инфляция по всем группам товаров в июле составит 3,3-3,4 %. В июле на годовые темпы инфляции окажет влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. «Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года», – отмечается в обзоре.

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