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Общество

Вопрос о согласовании кандидатуры помощника депутата Псковской гордумы отложен

Комиссия по вопросам заключения договоров с помощниками депутатов Псковской городской Думы отложила согласование кандидатуры помощника депутата Дмитрия Пермякова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

У членов комиссии возник ряд вопросов к заявленной кандидатуре. Оказалось, что претендент в помощники депутата в 2017 и 2018 годах привлекался к административной ответственности. Кроме того, в его отношении 27 апреля 2020 года возбуждено новое административное производство по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Суд по данному вопросу состоится 17 июля.

На заседании комиссии заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подчеркнул, что депутат и его помощник должны обладать высокими моральными и нравственными качествами. «Они – лицо Думы, они должны обладать авторитетом, тем более они работают с людьми, а безопасность наших псковичей превыше всего», – сказал он.

В итоге члены комиссии единогласно решили отложить решение по рекомендации или отказе главе Пскова в заключении договора с кандидатом до следующего заседания комиссии, а именно, до вынесения решения суда по составленному протоколу об административном правонарушении.

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