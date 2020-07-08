До +22 градусов ожидается в Псковской области 9 июля

23:59, 08 июля 2020, ПАИ

9 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днём – небольшие кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +17 до +22.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.