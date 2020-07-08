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Общество

Максимальная скорость на дорогах в России может увеличиться

Предельно допустимую скорость на некоторых трассах могут увеличить до 150 километров в час, сообщил заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин. Об этом пишет РИА Новости.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров», — сказал он.

Понарьин отметил необходимость учитывать предел проектирования дороги. По его словам, для трасс первой категории, четырехполосных с разделительной полосой, он составляет 150 километров в час.

На прошлой неделе в «Автодоре» рассказали о планах постепенно увеличить скоростной лимит на платных дорогах. Как отметил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, с учетом нештрафуемого порога в 20 километров в час по трассе М-11 уже сейчас фактически можно разгоняться до отметки в 150 километров.

В июне глава Минтранса Евгений Дитрих также подчеркивал, что власти допускают увеличение максимальной скорости на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье до 150 километров в час.

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