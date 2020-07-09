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Общество

Количество краж с карт через фейковые интернет-магазины выросло в шесть раз

За время эпидемии COVID-19 количество краж средств с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Об этом говорится в исследовании Group-IB, сообщает газета «Известия».

В июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400-600 таких атак, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей. Мошенники создают как безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров, например, санитайзеров и масок, так и подделывают сайты крупных интернет- ретейлеров и досок объявлений. На этих ресурсах для посетителя, покупающего товары или услуги, отображается платежная форма, а фактически совершается операция по переводу средств на карту злоумышленника.

В Group-IB связывают рост количества таких мошенничеств с бурным развитием онлайн-торговли во время эпидемии. Это и побудило преступников переключиться на схемы, связанные с интернет-магазинами.  

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