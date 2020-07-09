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Общество

Причину задержки выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет объяснил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram, что поступает много обращений по поводу задержки выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет.

«Разъясняю. Проблема действительно есть. Программный продукт работает некорректно, поэтому сотрудникам соцзащиты приходится проверять и вводить данные вручную. Всего принято 13,5 тыс. заявлений, выплата пособий произведена 8,3 тыс. семей. По оставшейся трети идёт активная работа.
Прошу отнестись с пониманием, необходимые меры для оперативного устранения возникшей проблемы предприняты», - заверил губернатор.

Михаил Ведерников попросил псковичей не дублировать заявления, так как это усложняет работу в сложившейся ситуации. «Все предоставленные документы будут рассмотрены и положенные выплаты произведены», - заверил он.

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