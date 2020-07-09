Житель Псковской области коротал вечера за изготовлением патронов

08:50, 09 июля 2020, ПАИ

Житель Куньинского района обвиняется в незаконном изготовлении боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

По вечерам с 1 по 31 января дома при помощи специальных приспособлений для изготовления боеприпасов мужчина изготовил 13 патронов, которые, согласно заключению эксперта, являются охотничьими и предназначены для стрельбы из ручного гладкоствольного оружия.

Теперь «оружейнику» грозит до 5 лет тюрьмы.