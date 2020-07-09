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Общество

Три пожара по одной причине произошло в Псковской области 8 июля

В Псковской области за последние сутки произошло три пожара из-за аварийного режима работы электропроводки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 8 июля в 16:03 сгорел сарай в деревне Декшино Печорского района. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом, баню и два сарая.

Кроме того, в 17:41 произошёл пожар в деревне Дорбыши Себежского района. В надворной постройке огнём повреждена стена на площади девять квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня жилой дом и надворную постройку.

Ещё один пожар случился в 22:54 в деревне Кузнецовка Себежского района. Сгорели баня и навес. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом, гараж и дровяник.

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