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Общество

18 человек пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

С 2 по 8 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 18 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокирование пострадавших не производилось. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам.

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