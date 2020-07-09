18 человек пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
С 2 по 8 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 18 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.
За указанный период деблокирование пострадавших не производилось. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам.