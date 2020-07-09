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Общество

Уголовная ответственность за призывы к отчуждению территорий нужна, чтобы остудить горячие головы – Александр Козловский

Уголовная ответственность за призывы к отчуждению территорий нужна, чтобы остудить горячие головы. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 9 июля.

По его мнению, отчуждение территорий по указке одного человека – это неправильно. «Это прерогатива всенародного голосования, всё это есть теперь в Конституции. И сейчас вносятся изменения в федеральное законодательство. В том числе будет уголовная ответственность за призывы к отчуждению территорий, это нужно, чтобы некоторые горячие головы остудить», – рассказал Александр Козловский.

«Псковской области это непосредственно касается. Мы должны сохранить то, что передали нам наши предки, это наша территория с большой древней историей, и мы должны беречь всё это для наших потомков. И нельзя допустить, чтобы кто-то мог изменить эти территории, например, подарить или продать», – добавил он.

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