Айфон в мире зданий

13:05, 09 июля 2020, ПАИ

«Я не бизнесмен. В первую очередь я - конструктор», - говорит о себе Максим Майоров, директор ООО «Кон-Тики» - компании, которая станет новым резидентом ОЭЗ «Моглино». 8 июля Наблюдательный совет особой экономической зоны одобрил инвестиционный проект компании по строительству завода ITERIUM.TECH. И теперь на территории псковской ОЭЗ планируется производство некапитальных сборно-разборных строений. Об уникальности технологии, плюсах и минусах отсутствия конкуренции и перспективах открытия завода в нашем регионе Максим Майоров рассказал корреспонденту ПАИ.

- Сегодня ваше производство представлено конструкторским бюро, цехом деревообработки в городе Ломоносове и цехом металлообработки в Пскове. А с чего вы начинали?

- С гаража в пригороде Санкт-Петербурга. Это как раз классический пример «гаражной» идеи. Мы придумали плавучие домики, у которых было 20 различных версий. Постепенно это превратилось в более-менее понятный коммерческий продукт, к которому начали проявлять интерес. Затем был проект по созданию плавучей платформы на 400 кв. м для проведения свадебных мероприятий. Мы сразу получили крупный заказ. И когда пришло понимание, что наша продукция может быть очень востребована, была создана компания. Собственного производства у нас не было: мы заказывали детали у других компаний, а потом все собирали сами.

Были пилотные проекты, которые так ничем и не завершились. Но я не считаю это убытком. Финансовый вопрос не так важен, важен опыт - потому что каждый раз мы понимаем, как делать лучше. Цель — это постоянное развитие. Я делаю в первую очередь то, что мне интересно. Главное - масштаб. А финансы — это такой атрибут, который нужен для жизнедеятельности компании, но это не самоцель.

- В чем уникальность продукции, которую вы предлагаете?

- Самый главный момент — это разборность. Если меняются обстоятельства — можно просто докупить комнату. Как в «Икее» — прикрутили ее к дому и как будто так и было. Ничего не надо ломать - конструкция позволяет трансформировать здание под потребности.

Для коммерческой эксплуатации очень важна некапитальность. Есть множество территорий, на которых запрещено капитальное строительство: водоохранные зоны, лесные участки. Но никто не мешает взять в аренду участок и поставить дом нашего производства. Это уникальное решение.

Мы делаем не только коммерческие здания. Моя мечта — разработать линейку жилых домов. Это сборно-разборные загородные дома. Причем такое жилье будет недорогим. Стоимость квадратного метра будет в разы ниже, чем в обычном доме. Можно даже не делать никакой ландшафтный дизайн, просто замостить всю территорию террасой и поставить трансформирующийся хайтековский дом, в котором внутри все уже сделано. Там не нужно делать ремонт, туда ничего не нужно покупать, потому что вся мебель интегрирована. Ее можно будет выбрать на сайте по каталогу.

- А если результат не понравится?

- Если не понравится - можно пересобрать. Это как конструктор лего. Захотели поменять планировку — вызывайте бригаду. У нас отдельная компания будет заниматься логистикой, доставкой и сборкой на месте. Либо можно сделать все самостоятельно, хотя это сложнее. Но все компоненты прекрасно стыкуются. Капитальное здание сделать идеально ровным невозможно. У нас же расхождение диагоналей в здании не может быть больше, чем 1-2 миллиметра. Это айфон в мире зданий! Мы вынуждены такую точность делать, потому что в случае небольшого расхождения в деталях мы не сможем их состыковать.

У нас была история в прошлом году, когда сварщик ошибся на миллиметр, мы не смогли собрать из этих элементов каркас и вынуждены были полностью все переделывать. Поэтому требования к точности высокие. А значит, потребитель получает идеально точную геометрию - нет щелей, нет сквозняков, а материалы идеально подходят друг к другу. Дом трехслойный: у него есть несущая конструкция с утепленной фасадной частью и внутренняя часть. Захотели поменять — сняли панели, поставили другие. Единственное ограничение — нельзя использовать строительные смеси. Но можно использовать любые отделочные материалы: фанера, дерево, стекло, нержавеющая сталь. И все это разрабатывается вместе с готовым зданием и на выходе получается футуристическая конструкция.

- В России аналогов вашей продукции нет?

- Похоже, такого нигде в мире нет. Мы работаем не в сфере строительства — наши здания не возводятся. Их изготавливают и производят. То есть это машиностроение. Часто нас сравнивают с таким направлением, как префаб. Это современная технология производства домов: детали изготавливаются в условиях завода и потом привозятся на стройплощадку. Но дом-префаб, каким бы высокотехнологичным он ни был, превращается в капитальное сооружение. У него есть фундамент, к фундаменту предполагается земельный участок в собственности, а к земельному участку еще и получение разрешения на строительство.

У нас другой принцип: мобильность. Например, вам нужно открыть ресторан. В нашем случае здание вы получите гораздо быстрее, и это здание можно трансформировать. Зимой это может быть крытая территория — летом открытая терраса. А если вы случайно не угадали с локацией и нет трафика, то можно даже переехать на другое место.

- Кто ваши клиенты? Есть ли среди них псковичи?

- Нет. В основном клиенты из Москвы. Мы работаем с одной из ресторанных сетей. Но сейчас, поскольку о нас стало известно, идут новые заказчики. У нас много предложений, но мы, к сожалению, не можем хвататься за все. У нас один крупный контракт есть, и он загрузил нас на 100%. У нас и конструкторское бюро занято, и производственные мощности заняты. У нас сейчас перспективы и финансовые возможности сильно обгоняют наши технические возможности. Мы вынуждены заказчикам отказывать.

- Клиентов таким образом не теряете?

- Клиенты пытаются заказать аналоги в других компаниях. Но конкурентов у нас нет, и они снова возвращаются к нам. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, мы сейчас находимся в уникальном положении на рынке. А с другой стороны, отсутствие конкурентов — это проблема. Потому что нет конкурентов — нет персонала.

- Какие перспективы для развития предприятия вы видите?

- Мы сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы в ОЭЗ «Моглино» появился наш завод. Этот проект рентабелен и просто жизненно необходим, если мы хотим обслуживать больший объем заказов. Но для того, чтобы все это воплотилось, нужно одновременно решить большой комплекс задач. Нужно спроектировать производство, понять, какие нужны площади, мощности. Здание должно отвечать требованиям технологичности.

В лучшем случае до конца года мы только завершим предварительное проектирование. К строительству мы сможем приступить только к лету следующего года. К этому моменту будет сформирована очередь по закупке оборудования. В любом случае будет длительный процесс модернизации завода. Моя мечта, чтобы предприятие стало похоже на сборочный завод БМВ: чистота и полностью автоматизированное производство.

- Почему вы решили для открытия предприятия выбрать ОЭЗ «Моглино»?

- Я считаю, что здесь государство сделало именно то, что и должно. Преимущества размещения в особой экономической зоне - колоссальные. Во-первых, здесь нулевая налоговая ставка. У нас очень высокая добавленная стоимость, и, естественно, налогообложение было бы существенной статьей расходов. Нулевая налоговая ставка позволит работать на таких условиях, на которых конкуренция невозможна вообще.

Во-вторых, это возможность получения инфраструктуры. Здесь все заточено именно под производство. В Петербурге мы месяца полтора пытались найти под аренду цех. Сделать это было невозможно, потому что машиностроение требует больших площадей — не 200 кв. м, а минимум 1000 кв. м. У нас сейчас есть цех на Зональном, 46, в Пскове площадью 500 кв. м, и это крайне тесно. Сейчас мы арендуем второй цех рядом — потому что нам просто не развернуться. Более того: в ОЭЗ «Моглино» есть не просто площади, но еще и мощности. Получить свободные мощности электроэнергии для промышленного предприятия очень сложно. На арендованных территориях собственники зданий такие задачи не выполняют.

Не менее важен и вопрос логистики. Здесь крайне удобное расположение. Евросоюз рядом — 20 км и граница с Эстонией. Здесь своя таможенная зона. У нас большие планы по закупке зарубежного оборудования, и экономия на таможенных платежах — это очень большое подспорье. И что еще хорошо — это фактически бесплатная земля. Есть все коммуникации: вода, канализация, артезианские скважины. Сделан просто «пятизвездочный отель» для серьезных компаний. Альтернативных вариантов быть не может. Здесь есть все.

СПРАВКА

ООО «Кон-Тики» существует с 2015 года и производит сборно-разборные некапитальные строения коммерческого назначения: рестораны, отели, виллы, спортзалы. Подобные здания можно размещать практически на любых поверхностях: земля, бетонное основание, лесной грунт и даже вода. В ОЭЗ «Моглино» инвестор планирует объединить все направления и построить завод полного цикла.