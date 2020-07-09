Все размещавшиеся в псковской «Таблетке» организации получат новые помещения

13:44, 09 июля 2020, ПАИ

Все размещавшиеся в псковской «Таблетке» организации получат новые помещения. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Полонская напомнила, что «Таблетка» будет реконструирована, а потом здесь появится театр кукол. При этом она подчеркнула, что ни одна организация, которая пользовалась «Таблеткой», не останется без помещения. По её словам, например, клубу народного творчества для пенсионеров «Рио-Рита» предложили проехаться по муниципальным учреждениям, чтобы они сами выбрали себе помещение.

Елена Полонская отметила, что по реконструкции «Таблетки» конкретные сроки установят, когда будет разработана и согласована проектно-сметная документация, когда будет создан паспорт по реконструкции объекта.

Глава Пскова напомнила, что по решению депутатов Псковской городской Думы «Таблетку» отдали Театрально-концертной дирекции. «Депутаты сделали первый шаг, чтобы у Театрально-концертной дирекции были основания для разработки проектно-сметной документации», – отметила она.