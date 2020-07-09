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Общество

Четыре километра дороги отремонтировали в Псковском районе

В Псковском районе завершились ремонтные работы на двух участках автомобильной дороги Псков – Большая Дуга – Стороп. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего было отремонтировано около четырёх километров дороги, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчик «Псковавтодор» заменил дорожное покрытие на площади более 30 тысяч квадратных метров, провёл фрезерование старого асфальтобетона, уложил двухслойное асфальтовое покрытие. В ходе ремонтных работ было использовано более 6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Пересечения, примыкания и съезды выполнены из асфальтобетонной смеси и ФАМа.

Также подрядчик восстановил покрытие на укрепительных обочинах, провёл ремонт водопропускной трубы, устроил прикромочные лотки, отремонтировал 10 автобусных остановок. Кроме того, за счёт средств содержания дорог Псковского района нанесена разметка термопластиком, произведена полная замена всего объёма дорожных знаков и установка сигнальных столбиков.

Ремонтные работы длились 2,5 месяца. Всего на ремонт дороги из областного бюджета было выделено около 37 млн рублей. 

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