Первые транспортные карты появятся в Псковской области до ноября

15:28, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в ближайшее время выпустят первые пять тысяч транспортных карт, которые войдут в оборот до ноября этого года. Об этом на совещании с губернатором Михаилом Ведерников доложил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Ранее говорилось, что в регионе внедрят пять видов транспортных карт. «Данное решение позволит сократить число бумажных проездных билетов, а также повысит количество оплат поездок путем безналичного расчета», - пояснил руководитель профильного комитета.

Также на совещании обсудили создание социальной карты в регионе. Планируется привязать ее к специальному счету, чтобы разграничить покупки социальной направленности и текущие. Кроме того, в ее функционал хотят включить возможность безналичной оплаты транспортных расходов.

В регионе уже реализуется пилотный проект по использованию «школьных карт» в трех учебных учреждениях: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Псковском гуманитарном лицее и средней общеобразовательной школе № 47 города Пскова. С помощью карты учащийся может заходить в школу через турникет, а также оплачивать питание в столовой.

Дизайн социальной карты разработают в региональной стилистике.