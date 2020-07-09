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Общество

Более 92% лесного фонда Псковской области находится под видеонаблюдением

В Псковской области более 92 % лесного фонда региона находится под видеонаблюдением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с существующей системой видеомониторинга оперативно и эффективно ликвидировать любые возгорания, даже в труднодоступной местности, позволяет новая противопожарная техника, которая поступает в Псковскую область в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Так, на днях в рамках пятой поставки техники по нацпроекту противопожарный лесной центр Псковской области получил два колесно-гусеничных вездехода и пять пожарных автоцистерн.

В прошлом году парк регионального противопожарного лесного центра получил 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц специализированного оборудования и инвентаря. В их числе – три пожарные автоцистерны, 15 малых лесопатрульных комплексов, три гусеничных снегоболотоходов и другая техника.

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