В Собрание депутатов поступил законопроект с новыми параметрами областного бюджета

16:41, 09 июля 2020, ПАИ

Законопроект с новыми параметрами областного бюджета поступил в Собрание депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В третий раз с начала года, на июльской сессии, депутатам предстоит вернуться к рассмотрению закона о бюджете – губернатор внёс в региональный парламент законопроект с новыми бюджетными параметрами.

Доходы увеличиваются на 3 млрд 753 млн 114 тысяч рублей. Все эти средства являются безвозмездными поступлениями в региональную казну. Основная их часть поступила из федерального бюджета – больше 3,6 млрд рублей.

205 млн рублей предназначены для обеспечения мер по сбалансированности бюджетов, 107,4 млн рублей – на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, федерация компенсировала региону расходы в сумме 57,8 млн рублей, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.

Почти 1,5 млрд рублей выделены по статье «субсидии». Значительная доля этих средств предназначена для покупки автобусов – 1,25 млрд рублей. 249 млн рублей направляются на поддержку малого и среднего предпринимательства. Аграрии получат 100 млн рублей на приобретении племенного скота и 11,3 млн – на производство масличных культур. На строительство бассейна в Великих Луках выделено 87,3 млн рублей.

По ряду позиций федеральные субсидии уменьшены – самое существенное сокращение почти на 167,5 млн рублей коснулось софинансирования капитальных вложений в строительство социального городка в Пскове.

Размер федеральных субвенций вырос почти на 221 млн рублей. На выплаты безработным гражданам регион получил 183,2 млн рублей, на выплату государственных пособий – 38,3 млн рублей.

Рост доходной части областного бюджета по статье «Иные межбюджетные трансферты» превысил 1,5 млрд рублей. На стимулирующие выплаты социальным работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией, будет направлено 36,3 млн рублей. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе предназначены средства в размере 81,2 млн рублей. На финансовое обеспечение дорожной деятельности – 218 млн рублей.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития регион получил 900 млн рублей, которые пополнят уставной капитал ОЭЗ «Моглино» для создания инженерной инфраструктуры.

111 млн рублей в область направила государственная корпорация – Фонд развития ЖКХ. Деньги предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Согласно законопроекту, увеличение расходной части бюджета превышает сумму безвозмездных поступлений – предложенные расходы возрастают на 4 млрд 145 млн 433 тысяч рублей. Разницу предложено компенсировать за счёт привлечения кредитных средств в размере 392,3 млн рублей. С учётом этой цифры государственный долг области составит 1,9 млрд рублей или 87,6% собственных доходов региона.

Доходы областного бюджета на 2020 год после принятия закона составят 43 млрд 625 млн 723 тысячи рублей, расходы – 46 млрд 825 млн 27 тысяч рублей.