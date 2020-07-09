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Общество

В сентябре в Псковской области могут появиться социальные карты

В сентябре могут появиться в Псковской области социальные карты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Внедрение социальной карты – это долгожданный и непростой проект, реализацию которого сдвинули противовирусные мероприятия», - отметил губернатор, добавив, что несмотря на сложности концепция и необходимые инструменты уже проработаны и готовы.

Ключевым партнёром станет Сбербанк. Губернатор во время встречи с управляющей Псковским отделение ПАО Сбербанк Анной Тарасенко была рассмотрена возможность привязки социальной карты к специальному счёту, что позволит разграничивать покупки социальной направленности и текущие.

«Обсудили и расширение функционала карты – в частности, возможности безналичной оплаты транспортных услуг, а также использования её в качестве пропуска в школу или для оплаты питания в столовой», - отметил губернатор.

Внимание также уделили внешнему виду карты. В Псковской области она будет выпущена с индивидуальным дизайном в региональной стилистике.

Губернатор рассчитывает, что проект будет реализован к 1 сентября 2020 года.

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