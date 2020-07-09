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Общество

Елена Бибикова: Индексация пенсии будет проводиться неукоснительно

 

Закрепление в Конституции России положения об обязательной ежегодной индексации пенсии говорит о том, что эта норма будет соблюдаться неукоснительно, независимо от экономической ситуации в стране. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова заявила в эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Бибикова добавила, что эта норма была и ранее закреплена в федеральном законодательстве, однако при планировании бюджета парламентарии назначали процент индексации, «исходя из особенностей экономической ситуации». По словам сенатора, бывали периоды, когда в законе  индексация предписывалась, но ее либо снижали, либо вообще не проводили из-за тяжелого экономического положения.

«Сейчас же, когда в Конституцию внесена поправка об индексации пенсии, мы понимаем, что она будет проходить не менее одного раза в год. Теперь она будет неукоснительно соблюдаться», - объяснила Елена Бибикова.

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