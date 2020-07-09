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Общество

Начальник псковского УМВД вручил награду 11-летней девочке

Фото Вероники Лотоцкой

Руководитель УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил 11-летнюю псковичку Ксению Бондаренко с победой на региональном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» и вручил ей награду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

О конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа» Ксения и ее мама узнали в социальных сетях, и решили поучаствовать. Поделка Ксении из пластилина и картона называется «Кинолог с собакой». «Городской он или сельский очень важен полицейский – охраняет он закон, наш покой и крепкий сон», - так охарактеризовала Ксения службу полицейских в своей аннотации.

Фото Вероники Лотоцкой

Работа девочки представляла Псковскую область на всероссийском этапе конкурса. На официальной странице конкурса на сайте МВД России за псковского «Кинолога с собакой» проголосовали 69 человек.

Девочку вместе с мамой пригласили в УМВД на награждение. Алексей Овсянников вручил Ксении диплом, подарок и пожелал ей новых творческих успехов. Затем для девочки и её мамы была организована экскурсия в музей истории УМВД России по Псковской области. Экспозицию музея может пополнить работа Ксении.

Фото Вероники Лотоцкой

Всего в 2020 году на конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» в Псковской области было заявлено 15 поделок и 10 рисунков. Конкурс проходит с 2013 года при поддержке Общественного совета при МВД России. В нём участвуют дети от 6 до 14 лет. 

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