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День Параскевы Сербской: какие поверья сохранились в народном календаре

27 октября православные вспоминают святую Параскеву Сербскую, жившую в XI веке. В народном календаре этот день известен как Параскева Грязнуха, или Льняниха. С ним связаны приметы о погоде, сроках наступления зимы и традиции, касающиеся женских занятий.

Фото: ПАИ

Святая Параскева родилась в городе Епивате на берегу Мраморного моря в семье, в которой также родился святитель Евфимий, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Позднее она совершила паломничество в Святую землю и поселилась в Иорданской долине. За два года до смерти Параскева вернулась на родину, где и скончалась. Согласно житию, её мощи были обретены чудесным образом и прославились многочисленными чудесами, происходившими рядом с ними.

На Руси святую прозвали Грязнухой из-за сырой погоды и слякоти, которые обычно сопровождали день её памяти. В народе говорили: «На Грязнуху не бывает сухо».

По количеству грязи судили о приближении зимы. Если распутица была настолько сильной, что след от лошадиного копыта сразу заполнялся водой, считалось, что до зимы осталось четыре недели. Большая грязь также предвещала дождливую весну.

Другие прозвища Параскевы - Льняниха и Трепальница. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лён. При этом прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, а вот шить было разрешено. В некоторых районах святую почитали как покровительницу женских зимних работ.

Если день памяти святой приходился на пятницу, отмечали особый праздник - Параскеву Пятницу. Её представляли в образе высокой и худой женщины с длинными волосами.

Особое внимание в этот день уделяли беременным женщинам и роженицам: считалось, что их оберегает сама святая. Чтобы не прогневить Параскеву и не лишиться её помощи во время родов, беременные старались не расчёсывать волосы по пятницам.

С этим днём было связано и другое поверье: считалось, что тот, кто много смеётся в пятницу, в старости будет много плакать.

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