Третий человек в мире поборол ВИЧ

17:57, 09 июля 2020, ПАИ

Ученые заявили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science.

36-летний мужчина из Бразилии прошел курс лечения агрессивной комбинацией антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета.

Количество вирусных частиц в его крови уменьшилось до нуля, и после прекращения терапии в марте 2019 года больше не наблюдалось. До крайне низких уровней опустилось число антител. Это говорит об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

У большинства же людей после прекращения курса лечения вирусная нагрузка начинает возрастать снова в течение нескольких недель.

При этом ученые констатируют, что пока точно не знают, действительно ли пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Чтобы подтвердить отсутствие вируса, необходимо исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника.

Сейчас в мире подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ.