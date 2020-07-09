1800 детей получили помощь от Псковского детского фонда за полгода

18:45, 09 июля 2020, ПАИ

За шесть месяцев 2020 года Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало адресную помощь 1 800 детям из нуждающихся семей, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском детском фонде.

За полгода Псковский детский фонд 57 раз оказал различную помощь детским учреждениям региона: школам-интернатам, социальным приютам, детским домам. В частности, им предоставили мебель, бытовую технику, строительные материалы и инструменты, оборудование, игрушки, книги и учебники, сладости, медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Кроме того, 456 малообеспеченных семей Псковской области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 1 млн 713,5 тысяч рублей.