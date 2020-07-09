87-летняя пенсионерка пропала в Великих Луках

19:30, 09 июля 2020, ПАИ

87-летняя пенсионерка Евгения Кондратьева пропала в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

7 июля в 7:00 пожилая женщина вышла из дома №11 на улице Матвея Кузьмина в направлении паспортного стола.

Была одета в светлую ветровку длиной до пояса, светлоголубые брюки с узорами, светлые туфли и шляпку светлого цвета. При себе имела пакет, в котором находились кошелёк – клатч коричневого цвета типа и пенсионное удостоверение.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 8 (81153) 5-27-94.