Вручение юбилейных медалей ветеранам возобновляют в Пскове

19:32, 09 июля 2020, ПАИ

В Пскове возобновляется вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которое было приостановлено в марте этого года в связи с ограничительными мерами по распространению коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вручение будет проводиться исключительно в индивидуальном порядке со строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм, без проведения массовых мероприятий. По всем вопросам, связанным с вручением юбилейных наград, можно обращаться в аппарат Псковской городской Думы по телефонам: 72-46-00, 29-03-00.

Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат подарки от главы города, так как вручение проходит накануне 76-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

В настоящее время в Пскове проживает около трёх тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников.