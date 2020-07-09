Псковские детские сады возобновляют полноценную работу

19:59, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковской области возобновляется полноценная работа дошкольных образовательных организаций, которые ранее действовали в режиме дежурных групп. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Обязательным условием для возобновления полноценной работ детских садов является соблюдение эпидемических рекомендаций.

Ранее работа детских садов была переведена в режим дежурных групп в связи с распространением коронавируса.