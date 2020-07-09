В Псковской области сняли ограничение по неполному заселению гостиниц

20:03, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в отношении работы отелей, хостелов, туристических баз, кемпингов и гостиниц отменено ограничение по неполному заселению. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме этого, с 15 июля в Псковской области могут начать работу детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санаторно-курортные организации, но только в закрытом, круглосуточном режиме со сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. В это время дети и сотрудники лагеря не смогут покидать территорию.

Работа детских лагерей также должна быть построена в четком соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора. Эти же предписания должны соблюдаться и в работе стационарных учреждений социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.