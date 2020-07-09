Псковский госархив рассказал о переименовании бань в 1920 году

20:41, 09 июля 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram рассказал о переименовании бань в Пскове в 1920 году.

«В апреле 1920 года в газете «Псковский набат» появилось объявление о банях, – отметили в госархиве. – Нет, не о режиме их работы или о стоимости услуг в те непростые времена. Речь шла о переименовании работавших в Пскове бань».

Прежде бани называли по фамилиям владельцев. «Например, баня Гельдта или баня Герасимова. Теперь же решением Совета Коммунального Хозяйства им присвоили номера. Баня Гельдта стала баней №1, здание ее и сейчас можно увидеть на набережной реки Псковы. А баня Герасимова на Богоявленской улице — баней №2», – добавили в госархиве.