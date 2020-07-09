Участники литературного автопробега из Липецка посетили Великие Луки

21:35, 09 июля 2020, ПАИ

Два писателя из Липецка – Александр Пономарев и Андрей Новиков – организовали литературный автопробег «Русь изначальная». После посещения Брянска и Смоленска путешественники остановились в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Возле недавно отреставрированного бюста поэта Александра Пушкина в городском сквере их встретили поэты Людмила Скатова, Юрий Ишков и Светлана Размыслович, а также директор ЦГБ имени М. И. Семевского Галина Ковалева и ее заместитель Алена Фролова, краевед Владимир Павлов.

Прозаик, автор военной прозы Александр Пономарев и поэт Андрей Новиков, что обязательно заедут в Пушкинские Горы, поскольку цель такого автопробега - посещение российских достопримечательностей и мест, связанных с жизнью и творчеством отечественных писателей.

Председатель Липецкого отделения Союза писателей России Александр Пономарев рассказал коллегам о своих поездках в Донецк, Луганск и Горловку, куда ему с Андреем Новиковым довелось доставить книги на русском языке.

«Нынешний автопробег «Русь изначальная» мы приурочили к десятилетию нашего литературного журнала «Петровский мост», который выходит с 2008 года, содержится региональным бюджетом и строится по классическому образцу, – отметил Александр Пономарев. – В нем есть разделы поэзии, прозы, критики и даже драматургии, что сегодня можно встретить крайне редко. Завтра из Великих Лук мы отправимся дальше. Собираемся доехать до острова Сахалин».

Гости из Липецка провели презентацию журнала, который вместе с авторскими экземплярами книг преподнесли в дар центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. После знакомства с писателями, проживающими в Великих Луках, у гостей состоялась экскурсия по городу.