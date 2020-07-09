0
22:45
Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
22:12
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
21:39
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21:07
Комету NEOWISE смогут наблюдать жители Пскова в ночь на 10 июля
20:41
Псковский госархив рассказал о переименовании бань в 1920 году
20:08
Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
19:53
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
Еще новости
Общество

Участники литературного автопробега из Липецка посетили Великие Луки

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Два писателя из Липецка – Александр Пономарев и Андрей Новиков – организовали литературный автопробег «Русь изначальная». После посещения Брянска и Смоленска путешественники остановились в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Возле недавно отреставрированного бюста поэта Александра Пушкина в городском сквере их встретили поэты Людмила Скатова, Юрий Ишков и Светлана Размыслович, а также директор ЦГБ имени М. И. Семевского Галина Ковалева и ее заместитель Алена Фролова, краевед Владимир Павлов.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Прозаик, автор военной прозы Александр Пономарев и поэт Андрей Новиков, что обязательно заедут в Пушкинские Горы, поскольку цель такого автопробега - посещение российских достопримечательностей и мест, связанных с жизнью и творчеством отечественных писателей.

Председатель Липецкого отделения Союза писателей России Александр Пономарев рассказал коллегам о своих поездках в Донецк, Луганск и Горловку, куда ему с Андреем Новиковым довелось доставить книги на русском языке.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«Нынешний автопробег «Русь изначальная» мы приурочили к десятилетию нашего литературного журнала «Петровский мост», который выходит с 2008 года, содержится региональным бюджетом и строится по классическому образцу, – отметил Александр Пономарев. – В нем есть разделы поэзии, прозы, критики и даже драматургии, что сегодня можно встретить крайне редко. Завтра из Великих Лук мы отправимся дальше. Собираемся доехать до острова Сахалин».

Гости из Липецка провели презентацию журнала, который вместе с авторскими экземплярами книг преподнесли в дар центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. После знакомства с писателями, проживающими в Великих Луках, у гостей состоялась экскурсия по городу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
09 июля 2020
Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
09 июля 2020
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом
09 июля 2020
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Комету NEOWISE смогут наблюдать жители Пскова в ночь на 10 июля
09 июля 2020
Комету NEOWISE смогут наблюдать жители Пскова в ночь на 10 июля
Псковский госархив рассказал о переименовании бань в 1920 году
09 июля 2020
Псковский госархив рассказал о переименовании бань в 1920 году
Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
09 июля 2020
Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
09 июля 2020
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля
09 июля 2020
Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля

Идет загрузка...