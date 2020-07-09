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Общество

Лучших в индустрии туризма выберут в Псковской области

Комитет по туризму Псковской области и Псковский государственный университет объявляют приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются работники организаций туристской индустрии Псковской области, стаж которых составляет не менее трех лет по следующим номинациям:

- лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;

- лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму;

- лучший экскурсовод (гид). Подноминация: лучший гид-переводчик;

- лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Победители конкурса получат денежные призы, а также смогут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Участникам необходимо направить заявку в соответствии с положением о проведении конкурса до 15 июля в pdf-формате на адрес электронной почты centrtrud@pskgu.ru.

Во вопросам организации конкурса можно обратиться по телефону: (8112)29-70-48 или на почту centrtrud@pskgu.ru.

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